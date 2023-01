Přísně pracovně naladěný Petr Pavel, Andrej Babiš, který dorazil se zpožděním, i přes prohru pozitivní Danuše Nerudová a pesimistické štáby Pavla Fischera a Jaroslava Bašty. Jak to vypadalo ve volebních štábech jednotlivých kandidátů? Atmosféru popisují reportérky a reportéři HN.

Žádné šampaňské, žádné úsměvy, hlavně pracovně

Autor: Ondřej Leinert

Tým generála ve výslužbě Petra Pavla vše podřídil tomu, aby posílil jeho image muže, „který se nezakecá“. Do jeho volebního štábu v Business Hubu Opero kousek od Staroměstského náměstí nedorazily žádné celebrity ani podporovatelé. Oproti rozjuchané „flanelové“ atmosféře během pondělního setkání s podporovateli v Rock Café se do stísněných prostor Opera sotva vešli přítomní novináři.

„Ani šampaňské nemáme,“ říkala jedna z členek jeho týmu. „Přesně takto jsme to nechtěli,“ poznamenala pak, když se zrovna na velkoplošné obrazovce objevily záběry ze štábu Danuše Nerudové, kde stála prezidentská kandidátka v plném sálu v emotivním obklopení se svými podporovateli.

Pavel sice na místo dorazil velmi záhy, už 20 minut po 14. hodině a po sečtení prvních jednotek hlasů, jeho vystoupení však byla přesně naplánovaná. Ani o jedno navíc. A v duchu generálových vystoupení úsporná. První v 15:30, druhé v 16:30 – „Už máme pokyny od koordinátorky, že ho máme stáhnout a šetřit,“ zní krátce poté instrukce. I když o jeho postupu do druhého kola je rozhodnuto rychle, Pavlovi se to do poslední chvíle moc nechce komentovat.

„Na to, že jsem byl naprosto nezkušený s politikou, tak ten výsledek nebyl špatný,“ říká směrem k Babišovi, který mu ze svého štábu věnuje podstatně více vět. Výsledný dojem má podle Pavlova týmu být, že generál vnímá výsledek skromně a s pokorou. Že je teprve v poločasu voleb a pořád ho čeká hodně práce. Takže i štáb má vypadat pracovně. Stejně tak úsporný je servis: při příchodu je na stolech bábovka, pak se přidávají guláš a gnocchi. Filtrovaná káva je zdarma, espresso, latté a další za poplatek. „Do druhého kola už to ale přece jen bude větší,“ očekávají členové Pavlova týmu.

Volební štáb Petra Pavla během vyhlášení výsledků prvního kola prezidentských voleb. Foto: Honza Mudra

