Zrušme nejmenší obecní úřady a ušetříme tak miliardy korun ročně. V posledních měsících se stále častěji vrací téma financování obecních rozpočtů a výzva k zásadnější proměně sídelní struktury státu. Recept části ekonomů na rozdrobenou mapu Česka i stovky miliard, které samosprávám leží na účtech, se však starostům nelíbí. Přinášejí vlastní data a přecházejí do ofenzivy. V nové publikaci Malé obce, velký problém?, kterou vydalo Sdružení místních samospráv (SMS), autoři z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jaroslava Rajchlová a Daniel Melichárek dokazují, že propočty reformátorů nesedí – a že sloučení malých vesnic ve skutečnosti téměř nic neušetří. Jaké jsou jejich argumenty?
Co se dočtete dál
- Jaké jsou reálné úspory při sloučení obcí do tisíce obyvatel.
- Jakou část úspor by tvořilo škrtnutí odměn zastupitelů.
- Jak velký vliv mají fixní a provozní náklady na možnosti úspor.
- Jaké metodiky a výchozí předpoklady vedou k odhadům 4–17 miliard nebo 10 miliard.
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