Kladno povede koalice vítězné Volby pro Kladno (VPK), ANO a ODS, primátorem má být nadále Milan Volf (VPK), řekl v pondělí novinářům Volf. Dosavadní koalice se tím rozšíří o ODS. Budou mít 21 mandátů v zastupitelstvu se 33 křesly. Volební výsledky chce dát prověřit soudem uskupení Kladeňáci kvůli výrazné odchylce minimálně v jednom z okrsků. I když není vyloučeno, že by jim po přepočítání přibyl jeden mandát a mohli by se stát vítězi voleb, nová koalice by si nadále udržela v zastupitelstvu většinu.
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Mezi prioritami budou například nezbytná rekonstrukce Sítenského mostu spojujícího centrum města se sídlištěm Sítná a s částí Kročehlavy, dále pokračování opravy fotbalového stadionu nebo příprava vybudování nové sportovní haly. „My dnes máme nedostatek sportovišť,“ řekl Volf. Podle něj by se v nejbližších letech dala postavit například hala v areálu 13. základní školy v Pařížské ulici, projekt už má radnice nachystaný, ale je třeba ještě dořešit parkování. Nová hala by také mohla být poblíž městského sportoviště Sletiště, ale její příprava potrvá delší dobu.
Pokračuje také příprava projektu a prověřování vhodné lokality pro nový útulek pro psy. Aktuálně mezi vytipované lokality patří pozemky u čistírny odpadních vod Dubí, kde není blízko obytná zástavba. Útulek má sloužit psům i kočkám a spravovat by jej měla organizace AVES, která se na Kladensku podílí na záchraně zraněných a opuštěných živočichů z volné přírody. Společným tématem nové koalice bude podle primátora také doprava a parkování ve městě.
Volba pro Kladno bude mít v radě pět členů, ODS a ANO po třech členech. Náměstkem za VPK bude Přemysl Mužík, za ODS lídr Leoš Stránský a za ANO František Bureš, uvedl Volf.
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Dalšími členy rady budou David Homer (za VPK), Jiří Klesnil (za VPK), Ondřej Rys (za VPK), Danuše Draškovičová (ANO), Tomáš Kadlec (ANO), Petr Drnec (ODS) a Radek Větrovec (ODS).
Volba pro Kladno zvítězila ve volbách s 11 mandáty, Kladeňáci mají deset mandátů. Po pěti mandátech získaly ANO a ODS. Dva mandáty má Unie pro Sport a zdraví.
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