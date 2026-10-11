V Kladně ještě možná není úplně hotovo. Uskupení Kladeňáci, kteří získali v celém městě skoro 29 procent, se nezdá výsledek v jednom volebním okrsku, kde jim sčítací komise přiřkla jen zlomek zmíněných procent. Strana teď zvažuje další kroky.
Kladeňáci složení ze zástupců lidovců, Zelených, STAN, Pirátů a nezávislých kandidátů si proti minulým volbám polepšili – až na volební místnost číslo 29 ve Školské ulici. „Posílili jsme třeba o deset a více procent a někde i dramaticky víc. A v jedné místnosti jsme získali jenom necelá tři procenta,“ uvedla lídryně kandidátky Anna Gamanová.
Uskupení následně udělalo e-mailový průzkum mezi voliči, ze kterého vyplývá, že počet hlasů neodpovídá. „Požádali jsme o svědectví na náš e-mail a už teď máme více svědectví, než kolik je započtených hlasů v náš prospěch,“ uvedla Gamanová.
Server volby.cz skutečně v daném okrsku přiznává Kladeňákům pouhých 2,87 procenta hlasů. Zatím to vypadá na sčítací chybu. Podle Gamanové už jeden ze členů komise dosvědčil, že součet neodpovídá tomu, co zaznělo při sčítání. „Budeme zvažovat napadení výsledků voleb. S právníky musíme přesně probrat, jakou formou, všechno nasvědčuje tomu, že v tomto okrsku došlo pochybení,“ uvedla Gamanová.
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