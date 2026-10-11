Česko má za sebou další volby. A přestože komunální a senátní hlasování nelze jednoduše převést na celostátní souboj vlády s opozicí, výsledky naznačují několik zajímavých politických trendů. Pro současnou vládní koalici v čele s hnutím ANO přitom nejsou všechny příznivé. Babišovo hnutí utrpělo výrazné porážky v několika městech, podstatnějšího úspěchu nedosáhli ani jeho koaliční partneři SPD a Motoristé. Volby ale přinesly i překvapivé úspěchy opozičních politiků a porážky dlouholetých politických matadorů. Které příběhy stojí za pozornost?
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