Andreje Babiše čeká podle jeho slov zatím nejvýznamnější evropské jednání od doby, kdy se loni v prosinci opět stal premiérem. „Bude to nejdůležitější Evropská rada od vzniku naší vlády,“ prohlásil šéf hnutí ANO o summitu lídrů členských zemí Evropské unie, kteří budou v Bruselu ve čtvrtek a v pátek jednat o rozdělení peněz z příštího společného evropského rozpočtu. Babiš opakuje, že chce pro Česko vyjednat co nejvíc peněz.
O kolik peněz Česku jde
Co se dočtete dál
- Jak moc bude Česko ohledně evropského rozpočtu nadále „v plusu“?
- Babišův revoluční návrh na změnu fungování EU by ve skutečnosti byl pro Česko krajně nevýhodný – proč?
- Za co chce Babiš evropské peníze utrácet a co na to ostatní země.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace