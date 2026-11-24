Druhá diskuse aktuálního seriálu České tiskové kanceláře o tom, jak se využívají v tuzemsku evropské peníze, se koná 24. listopadu od 13 hodin na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.
Jeden z největších regionů soudržnosti kategorie NUTS2 a jediný z nich složený ze tří krajů (NUTS3) – to je Severovýchod, oblast o rozloze přes 12,4 tisíce kilometrů čtverečních s 1,54 milionu obyvatel. Jak si tento územní celek vede v čerpání unijních dotací? Jaké zajímavé projekty s finanční spoluúčastí EU vznikly? A co se plánuje do budoucna?
Odpovědi na tyto a další otázky bude hledat formou kulatého stolu tým ČTK Connect v roli partnera Evropské komise při mapování toho, jak si tuzemské regiony vedou při získávání prostředků z evropské nabídky pro léta 2021 až 2027. S ohledem na rozlehlost Severovýchodu byl záběr zúžen na Pardubický kraj. Jako pilotní projekt byla vybrána a natočena revitalizace komplexu Automatických mlýnů v centru Pardubic. Pořízenou reportáž čeká na připraveném setkání na akademické půdě premiéra.
Kulatý stůl připadl na úterý 24. listopadu a bude rozdělen do tematických bloků. Vysílá se živě od 13 hodin na platformách ČTK a na webech iDnes, HN.cz a Echo24. Dotazy je možné pokládat přes Slido na #EUFondySV.
Záznam bude po skočení pořadu k dispozici na webu ČTK České noviny (ceskenoviny.cz) a kanálu YouTube. Z obsahu vznikne sestřih, který chce na sociálních sítích zvát ke zhlédnutí natočené diskuse.
Účast v Pardubicích přijali (v abecedním pořadí):
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Filip Hoffman, manažer Odboru ITI Hradecko-pardubické aglomerace při Magistrátu města Pardubic;
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Miroslav Janovský, vedoucí Odboru rozvoje a investic KÚ Pardubického kraje;
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David Koppitz, ředitel vzdělávacího centra SFÉRA;
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Radka Kozlová, koordinátorka komunikace o fondech EU v Eurocentru Pardubice;
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Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje;
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Lukáš Smetana, architekt, investor a většinový vlastník areálu Automatických mlýnů;
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Michal Ulrich, metodik Odboru fondů EU Ministerstva dopravy ČR (online);
- Petr Zahradník, analytik, ekonom a expert na fondy EU.
Hostitelskou Fakultu ekonomicko-správní UPCE představí děkan Jan Stejskal.
Moderuje novinářka Libuše Bautzová.
Pardubická beseda je součástí akce Fondy EU: aktuality, fakta a příběhy z regionů. Jde o 12měsíční cyklus, v němž ČTK sbírá informace o stavu a výsledcích pobírání unijních peněz v jednotlivých částech České republiky. Zpracovává je do mediálních výstupů ve formě textů, fotografií, podcastů, reportáží a veřejných debat. Sledovanými oblastmi jsou regiony soudržnosti NUTS2 Severovýchod, Střední Morava, Střední Čechy a Praha. Na některá místa, která navštívily štáby ČTK Connect v minulosti, se vypraví kolegové z českých rádií.
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