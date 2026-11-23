Negativně píšou o Evropské unii české zpravodajské a publicistické weby šestkrát častěji než pozitivně. Vyplývá to z analýzy desítek tisíc příspěvků provedené společností Newton Media, která se zabývá monitoringem médií. Ze zkoumaných příspěvků o EU vyznělo 28 procent kriticky a pouze pět procent kladně. Analýza vznikla pro konferenci Let's Talk EU, kterou uspořádali europoslanci z českých vládních i opozičních stran.
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Firma Newton Media zkoumala vzorek zhruba 40 tisíc příspěvků za 12 měsíců, od začátku loňského října do konce letošního září. Většina příspěvků - 64 procent - byla neutrální. Ve zbývajících výrazně převažovaly negativní výstupy s podílem 28 procent a další tři procenta příspěvků vyjadřovala protikladné postoje. Pozitivní vyznění mělo jen pět procent textů.
„Tak vysoký podíl negativních zpráv nás překvapil. Je výrazně vyšší než u obsahových analýz, které zpracováváme v jiných tematických oblastech, například pro politické strany,“ komentovala výsledky analýzy socioložka a analytička Newton Media Ivana Benediková. „Výsledky ukazují, že mediální obraz Evropské unie je silně spojený s kritikou a kontroverzními tématy,“ doplnila.
Nejvyšší podíl negativních výstupů vykazovaly příspěvky týkající se klimatu a takzvaného green dealu, tedy strategie EU pro snížení emisí skleníkových plynů. Celkem 58 procent příspěvků k tomuto tématu bylo vůči EU kritických. Převážně negativní k unii byly také příspěvky týkající se regulace a byrokracie s 55 procenty kritických výstupů, v oblasti demokracie, právního státu a sociálních otázek bylo negativních 50 procent textů. Téměř polovina příspěvků vyznívala kriticky také v tématech Ukrajiny a Ruska nebo migrace. Podíl pozitivních zpráv o EU nepřekročil v žádném z témat deset procent.
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EU zobrazovaly příspěvky na webech nejčastěji - ve 28 procentech výstupů - jako předmět politických konfliktů. Pětina textů pak unii ukazovala jako prostor pro politická vyjednávání, 13 procent jako regulátora a jen tři procenta příspěvků jako garanta společných hodnot, práv a spolupráce. „To ukazuje, že mediální obraz unie výrazně formují politické střety. Její role při řešení společných problémů nebo podpoře spolupráce přitom zůstává podstatně méně viditelná,“ uvedla Benediková.
Většina textů v českých on-line médiích se ale zabývá domácími tématy. Pouze 11 procent příspěvků v českém politickém zpravodajství se ve sledovaném období podle Newton Media zabývalo čistě evropskou politikou. Dalších 16 procent pak připadalo na zprávy propojující evropskou a českou politiku.
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