Stalo se něco málokdy vídaného – Česko dokázalo přijít s vlastním nápadem a přesvědčit o jeho užitečnosti většinu zemí Evropské unie. Výsledkem je omezení tlaku na další růst ceny fosilních paliv. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

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Co se dočtete dál

  • Jakému opatření, které mohlo dál zdražit paliva, Česko zabránilo.
  • Kdo ve státní správě se o to nejvíc zasloužil.
  • V čem spočívá Trumpova vyjednávací strategie zvaná „páchnoucí ryba“.