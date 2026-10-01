Stalo se něco málokdy vídaného – Česko dokázalo přijít s vlastním nápadem a přesvědčit o jeho užitečnosti většinu zemí Evropské unie. Výsledkem je omezení tlaku na další růst ceny fosilních paliv. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!
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