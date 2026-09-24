O českém byznysu není v Bruselu dlouhodobě moc slyšet. Podnikatelé si často stěžují na to či ono, aniž by věděli, co všechno firmy můžou ovlivnit – když chtějí. Teď se ale snad začínají dělat kroky, které by to mohly změnit. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit do vašich e-mailů. Odebírejte!

Zvláštní počty

Ministerstvo financí v rozpočtu na rok 2027 zvýšilo odhad z příjmů z emisních povolenek, upozornil mě jeden insider. Andrej Babiš přitom chce v EU prosadit zrušení povolenek, případně alespoň výrazné omezení jejich ceny. To samozřejmě nejde dohromady. Levá ruka tedy neví, co dělá pravá? Nebo je rétorika o nutném konci povolenek či jejich zastropování jen vědomou politickou hrou?

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