Tuzemské firmy zatím letos přivedly do Česka zhruba o dva tisíce zahraničních zaměstnanců víc než loni. Zájem je zejména o Filipínce, ale také o pracovníky z Indie nebo Kazachstánu. U těchto destinací v poslední době poptávka převyšuje měsíční kvótu na počet pracovníků z dané země. Nyní je proto opět ve hře zvýšení tohoto stropu, což by nábor zrychlilo. Jednání už probíhají a jasno by mělo být brzy.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč současné kvóty nestačí.
  • V čem je u Indie a Kazachstánu situace jiná než v případě Filipín.
  • Jaké navýšení byznys očekává.
  • Jak se bude řešit posílení zastupitelských úřadů.
  • Na které pozice cizinci nejčastěji přicházejí.