Severoatlantická aliance (NATO) by mohla vytvořit mnohonárodní letku specializovanou na zachycování a ničení útočných dronů, která by umožnila šetřit drahé bojové letouny a zásoby raket vzduch-vzduch. Za jednu z nejvhodnějších platforem pro takovou jednotku považuje expert z britského Royal United Services Institute (RUSI) Justin Bronk český proudový letoun L-39NG Skyfox vyráběný společností Aero Vodochody. Uvedl to ve své analýze.
Pravidelné vzlety moderních bojových letounů nejsou podle Bronka proti jednosměrným útočným dronům dlouhodobě udržitelným řešením. Spotřebovávají letové hodiny stíhaček a zásoby drahých raket, které by byly v případě rozsáhlejšího konfliktu potřebné pro jiné úkoly. NATO by proto podle něj mohlo vytvořit samostatnou mnohonárodní jednotku určenou právě k boji s drony.
Letka by podle analytika mohla mít zhruba 16 až 24 letounů a její posádky by se výhradně zaměřovaly na zachycování jednosměrných útočných dronů. Její části by mohly být rozmístěny například v Polsku, Rumunsku nebo pobaltských státech.
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Bronk mezi možné platformy řadí turbovrtulové i proudové cvičné letouny. Za jednu z nejpřesvědčivějších dostupných možností označil zmíněný český L-39NG Skyfox. Oproti pokročilejším proudovým cvičným letounům má podle něj výrazně nižší provozní náklady a zároveň dostatečný výkon i proti rychlejším proudovým verzím ruských dronů Geraň. Výhodou má být také dostupnější výrobní kapacita Aera.
Letoun nemá vlastní radar, k cíli by jej proto musely navádět pozemní prostředky, letoun včasné výstrahy AWACS nebo výkonnější bojové stroje. Ty by letoun navedly do blízkosti dronu, který by následně posádka zaměřila a sledovala pomocí podvěsného zaměřovacího systému.
Běžné řízené střely používané bojovými letouny jsou podle Bronka příliš drahé, jejich zásoby omezené a jsou potřebné pro jiné úkoly. Za vhodnější prostředek proti dronům považuje levnější rakety s laserovým nebo infračerveným naváděním. Skyfox by podle něj mohl nést ve dvou podvěsných raketnicích celkem 14 laserem naváděných raket LGR275.
„Letoun, jako je L-39NG, vybavený podvěsným optickým zaměřovacím systémem a dvěma podkřídlovými raketnicemi s celkem 14 raketami LGR275, by se specializovanou posádkou mohl běžně zachycovat a sestřelovat drony jak v době míru a zvýšeného napětí, tak za války. Takovou letku by bylo možné vytvořit a vybavit během několika let, pokud by dostala dostatečnou prioritu,“ uvádí Bronk.
Letouny L-39NG Skyfox už využívá mimo jiné pardubické Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM Praha, kde slouží k základnímu a pokročilému výcviku českých i zahraničních pilotů. Nové letouny v Pardubicích nahrazují starší L-39C Albatros.
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