Oslovování přátelé a přítelkyně, oranžové hlasovací kartičky a Vladimír Špidla. To jsou kulisy, ve kterých si Nová sociální demokracie zvolila v Jihlavě v Dělnickém domě své vedení. To má teď sociálnědemokratické myšlenky proměnit v celostátní hnutí. Aktuálně přitom Novou sociální demokracii přitom tvoří zhruba dvě stovky nadšenců, kteří na Vysočinu dorazili.
Plány založit novou stranu představil někdejší předseda ČSSD (dnes SOCDEM) Špidla a další bývalá sociálně demokratická star Jiří Dienstbier na jaře letošního roku, v červnu pak stranu zaregistrovali. První sjezd v Jihlavě je tak posledním formálním krokem, který má vytvořit nový domov pro opuštěné straníky a v budoucnu snad i pro levicové voliče. Kdo jsou lidé, kteří mají Novou sociální demokracii vybudovat?
Co se dočtete dál
- Kdo je předseda Nové sociální demokracie
- Kdo všechno se kolem NDS točí
- Co si nová strana slibuje od zrušených voleb
- A jakou roli v tom všem hrají bývalí předsedové SOCDEM
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