Dostupné bydlení a důstojný život lidí pracujících pro hlavní město jsou prioritami uskupení Spojená levice pro Prahu, na kterém se domluvily KSČM, ČSSD a KSČ. Místopředsedkyně ČSSD Jana Volfová má vznik uskupení za začátek cesty, která vyvrcholí v parlamentních volbách za tři roky. Lídry ve čtvrtek společně s místopředsedou KSČM Milanem Krajčou a členem předsednictva KSČ Petrem Marešem představila na tiskové konferenci. Levice podle nich v pražské politice chybí, což se odráží v nedostupném bydlení, chaosu v dopravě a korupčních skandálech spojených s vedením Prahy. Uskupení bude kandidovat i v několika pražských městských částech, složilo zhruba 40 kandidátek po celém Česku.
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Do senátních voleb vyšlou komunisté v Praze 5 předsedkyni pražské KSČM Petru Prokšanovou. „Spojená levice je politika, kterou Praha žalostně potřebuje. Potřebuje ji i celá republika,“ uvedla Prokšanová. V horní komoře chce prosazovat její zrušení či zrušení Ústavu pro studium totalitních režimů. V Praze má podle Prokšanové, která kandiduje i do pražského zastupitelstva, levice šanci na zisk 15 procent hlasů. Jsou to podle ní hlasy běžných lidí, kteří čekají reálná řešení každodenních problémů například v dopravě či dostupnosti sportu pro děti.
Praha má podle kandidáta uskupení na primátora Petra Vlčka patřit všem, nejen developerům a finančním skupinám. Uskupení slibuje například zahájit masivní výstavbu obecních bytů s nákladovým nájemným a radikálně omezit neobývané a investiční byty, nezvyšovat roční předplatné městské hromadné dopravy ze současných 3650 korun či vykoupit infrastrukturu spojenou s vodním hospodářstvím. Pražská plynárenská by pak podle plánu uskupení měla zavést garantované ceny elektřiny a plynu pro Pražany.
Z dalších levicových uskupení letos kandiduje Sociální demokracie do 169 zastupitelstev. Z toho ve 46 případech samostatně, ve 121 jsou sociální demokraté součástí sdružení politické strany či politických stran a nezávislých kandidátů a ve dvou případech kandidují v koalici politických stran. Informovala o tom v tiskové zprávě. V krajských městech SOCDEM podává samostatné kandidátky v Brně, v Plzni a v Ostravě kandiduje ve sdružení s nezávislými kandidáty pod názvy Sociální demokracie s Plzeňáky a Pro naši Ostravu. V Hradci Králové kandidují sociální demokraté ve sdružení politických stran s KSČM. V Českých Budějovicích v koalici společně s pěti dalšími subjekty. V Pardubicích jsou sociální demokraté zastoupeni na kandidátce Srdcem pro Pardubice.
Zdroje jsou?! Vladimír Špidla se vrací do politiky. Jeho nová levice může uspět jen za jedné podmínky
Do Senátu vyšlou sociální demokraté v obvodu Karviná místostarostu Orlové Romana Galiu, v prvním pražském obvodu ekonoma Vladimíra Kolmana.
Nová sociální demokracie (NSD), kterou formuje expremiér Vladimír Špidla, teprve bude nabírat členy a vytvářet strukturu v krajích a městech. Letošních komunálních a senátních voleb se tak NSD účastní jen limitovaně, informovala v tiskové zprávě. V říjnu budou v barvách NSD kandidovat do zastupitelstev měst a obcí spíše jednotlivci. Samostatně NSD podala tři kandidátky, konkrétně pro volby do zastupitelstev v Poličce na Svitavsku a Prosetína a Dvakačovic na Chrudimsku.
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