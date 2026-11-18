Ruským sportovcům nebude umožněn vstup na území České republiky. Po dnešním jednání se zástupci hokejového svazu to České televizi (ČT) řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Sportovní arbitrážní soud koncem října rozhodl o návratu Ruska na světové šampionáty, cílem dnešního jednání bylo podle dřívějšího vyjádření svazu vyjasnit praktické uplatnění restrikcí při lednovém mistrovství světa žen do 18 let v Ostravě.
„Za mě se nic nemění. Existují tady nařízení vlády, usnesení vlády, které de facto zakazuje vydání víz k účasti ruských sportovců na našem mistrovství,“ řekl ČT Metnar. I kdyby podle něj ruští sportovci přicestovali s vízem z jiné evropské země, jejich vstup do ČR by umožněn nebyl.
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Jednání se svazem a dalšími ministerstvy budou podle Metnara i nadále pokračovat.
Metnar doplnil, že ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) požádal unijní šéfy diplomacie, aby ruským hokejistům a hokejistkám neudělovali víza, která by jim účast na sportovních turnajích umožnila. Předpokládá proto, že situace, kdy by ruský sportovec s vízem přijet chtěl, nevznikne.
Generální sekretář hokejového svazu Jan Černý ČT po jednání řekl, že mezi ministerstvem a svazem panuje shoda. „Ještě jsme se domluvili, že se dotčená ministerstva společně sejdou a vydají k tomu nějaké společné tiskové prohlášení,“ řekl Černý. „Pro nás je stěžejní to, abychom tady mohli uspořádat šampionát a aby ten šampionát byl bezpečný.“
Členové vlády už dříve označili rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu o okamžitém návratu Ruska do mezinárodních turnajů za nešťastné. Vláda ale podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) nepočítá se schválením zákona či jiného opatření, kterým by zakázala reprezentantům Česka nastupovat proti Rusku
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