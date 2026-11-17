Jedna ze silničních částí Krymského mostu se včetně oblouku po nočním ukrajinském zásahu zřejmě zřítila do moře. Tvrdí to telegramový kanál Exilenova+. Rusko, které ukrajinský autonomní poloostrov Krym okupuje, o ukrajinském úderu na most informovalo, rozsah škod ale neupřesnilo. Agentura TASS pouze uvedla, že doprava na mostě byla zastavena. Poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Heraščenko na síti Telegram napsal, že Krymský most „s naprostou přesností" zasáhla střela s plochou dráhou letu Flamingo.
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V noci na úterý byla Ukrajina velmi aktivní i co se týče dronů. Ruská protivzdušná obrana jich zničila 1441. Jde zřejmě o nejvyšší počet od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Už v pondělí ministerstvo informovalo o zneškodnění 1336 dronů za noc, což zpravodajské agentury označovaly za dosavadní maximum.
Starosta Moskvy Sergej Sobjanin mezitím informoval o 800 zneškodněných dronech, které mířily na region hlavního ruského města.
Drony zničila ruská obrana mimo jiné nad Belgorodskou, Brjanskou, Volgogradskou, Rostovskou, Smolenskou či Moskevskou oblastí, Baškortostánem, Krymem, Krasnodarským krajem a nad Černým mořem. Na moskevský region, tedy na metropoli a okolní Moskevskou oblast, mířilo podle Sobjanina 800 dronů, z nichž 321 zničila obrana při přiblížení k Moskvě.
Moskevská letiště Vnukovo, Domodědovo a Žukovskij omezila provoz, toto dočasné opatření ale podle ruské státní agentury TASS již zrušila. Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské invazi a podniká vzdušné údery i v hloubi ruského území, se k rozsáhlému dronovému útoku zatím nevyjádřila. Podle TASS jde o jeden z největších ukrajinských útoků na Moskevskou oblast za poslední dva roky.
Ztráty zaznamenala i Ukrajina. Severní a Jižní most v Kyjevě zůstávají po nočním ruském útoku uzavřené. Ráno to oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko, který na síti Telegram zveřejnil video natočené u jednoho ze zasažených mostů. Rozsah škod neupřesnil. Agentura Reuters napsala, že ruské údery zasáhly i metro a že část metropole je bez vody a elektřiny.Ruské ministerstvo obrany útoky na kyjevské mosty oznámilo na síti Telegram a zdůvodnilo je tím, že je využívají ukrajinské ozbrojené síly.
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