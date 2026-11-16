Obchodní mise vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) na Ukrajinu minulý týden mimo jiné potvrdila zájem obou zemí na obnově šesti válkou zničených nemocnic. Co se ale nepodařilo, je dohoda s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým, aby tyto dodávky byly osvobozeny od platby DPH. To může podle dodavatelů rekonstrukci a modernizaci zkomplikovat či zdržet. Sám Havlíček však považuje problém za vyřešený. Stačí mu k tomu ústní slib šéfa ukrajinské vlády, že stát za provozovatele nemocnic daň doplatí.

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Co se dočtete dál

  • Jak bude vyřešena povinnost odvádět DPH u dodávek hrazených částečně z komerčních úvěrů.
  • Jaký bude přesný mechanismus kompenzací DPH ze strany ukrajinského státu.
  • Které regiony a nemocnice budou mít prioritu podle klíče potřebnosti.
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