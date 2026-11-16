Na ten problém narážejí firmy stále častěji a s nástupem umělé inteligence se jen prohloubil. Shánějí lidi na pozice, které z hlediska kvalifikace nemá kdo obsadit. Stát proto plánuje zcela změnit přístup ke vzdělávání lidí na trhu práce. Podporu by nyní neměli dostávat jen lidé, kterým se zaměstnání nedaří získat. Na nové příspěvky dosáhnou i lidé, kteří práci mají, ale chtějí se zlepšovat. O jaké půjde a které obory bude stát dotovat nejvíce?
Co se dočtete dál
- Jaké nové příspěvky stát zavede.
- Které obory chce stát nejvíce podporovat.
- Kdy budou novinky platit.
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