U hlavního nádraží v Praze se dnes ráno srazily dva vlaky, několik lidí utrpělo velmi těžká zranění. Záchranáři je rozvážejí do pražských nemocnic. Na místě zasahují všechny složky záchranného systému.
Provoz na nádraží byl přerušen asi dvě hodiny, kolem 9:00 se obnovil alespoň na polovině kolejí a nástupišť.
„Evidujeme několik těžce zraněných, u kterých hrozilo selhání základních životních funkcí,“ uvedl mluvčí. Podle informací HN je mezi těžce zraněnými například jeden ze strojvedoucích.
Hasiči uvedli, že prioritou při zásahu je třídění lidí podle závažnosti poranění. U nehody zasahuje deset záchranářských posádek a čtyři lékařské. Na místě mají záchranáři také evakuační speciál.
Nehoda se stala zhruba v 07:17 na mostě nad Seifertovou ulicí v Praze 3. Jeden havarovaný vlak jel od Mladé Boleslavi, byl tvořený prakticky novým RegioFoxem 847.095. Druhá souprava byla patrová jednotka 471.011, tedy CityElefant. Pár minut před tím přijela na hlavní nádraží s vlakem od Lysé nad Labem a pravděpodobně poté posunovala.
Ke srážce došlo zjevně v nižší rychlosti, to ale nemusí z hlediska zranění být tak zásadní. Podle jedné z fotografií vnitřku havarovaných vlaků zjevně záchranáři museli řešit i zranění s větší ztrátou krve.
Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče nebyla nehoda destruktivní. „Na místě mimořádné události zasahují hasiči ve druhém stupni poplachu. Policie už zveřejnila video, jak záchranné práce probíhají.
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