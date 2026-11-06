Správa železnic musí řešit další nepříjemný incident na svojí stavbě. V pátek ráno smetl projíždějící vlak technika, který pracoval na budování nové trati u Přerova. Zřejmě jde o první oběť projektu, který ministerstvo dopravy jednu dobu označovalo za první vysokorychlostní trať v Česku.
Nehoda se stala po osmé ráno v úseku Chropyně–Věžky, jihozápadně od Přerova.
„Jedná se o zaměstnance dodavatele,“ řekl HN generální ředitel Správy železnic Tomáš Tóth. „Podle prvotních informací to byl dozor pracujícího bagru. Po průjezdu rychlíku vstoupil do kolejiště a jel tam druhý vlak, který přehlédl,“ dodal. Nehoda se nyní vyšetřuje.
Drážní inspekce na místo vyslala hned tři inspektory. „Vyšetřujeme to, musíme zjistit, proč do těch kolejí vstoupil,“ řekl HN generální inspektor DI Jan Kučera.
Smrtelné úrazy dělníků a techniků na železnici jsou spíš výjimečné. Naposledy v listopadu 2025 smetl projíždějící vlak četu dělníků u Staré Boleslavi. Jeden z nich zemřel.
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