Volební obvod č. 51 na Žďársku přišel o nově zvoleného senátora Jozefa Klementa (KDU-ČSL). Ten mandát získal letos v říjnu poté, co s náskokem jediného hlasu prošel do druhého kola voleb. V něm pak porazil starostu Nového Města na Moravě a bývalého předsedu Sociální demokracie Michala Šmardu.
Nejvyšší správní soud ale výsledek voleb po přepočítání hlasů zrušil. Ty se proto budou muset opakovat. Stížnost podal Radek Černý, kterého nominovala ODS s Piráty a hnutím STO. Právě on byl tím, kdo se o jeden hlas do druhého kola nedostal.
Nejvyšší správní soud si vyžádal hlasovací lístky z 26 okrsků, především těch, kde byl nečekaně vysoký počet neplatných hlasů. „Více či méně závažná pochybení shledal soud v patnácti z přezkoumávaných okrsků,“ uvedl soudce zpravodaj Milan Podhrázský.
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Podhrázský připustil, že podobné nepřesnosti provázejí sčítání velmi často. Vždy je ale mezi jednotlivými kandidáty takový rozdíl, že celkový výsledek nemohou ovlivnit. V případě rozdílu jediného hlasu to však neplatí a je nutné proto hlasování opakovat. Podle něj se nejednalo o úmyslné chyby. „Volební komise příliš spěchaly a nevěnovaly tomu dostatek péče,“ konstatoval.
Soud sice teoreticky mohl rozhodnout, že místo Klementa pošle do druhého kola Černého – a nechat opakovat jen to. Jenže to by musel mít jistotu, že v prvním kole skutečně dostal Černý více hlasů. Kvůli nedbalosti práce okrskových komisí a množství chyb to ale nebylo možné.
V jednom okrsku například komise neplatně vyřadila 2 hlasovací lístky pouze proto, že byly natržené. Podle zákona je však neplatný pouze lístek přetržený, nikoli natržený, pokud z něj je patrná vůle voliče. V několika okrscích zase nesouhlasily počty vydaných obálek s počty získaných hlasů, a to dokonce o více než deset. V řadě okrsků byla dokumentace tak nepřehledná, že vůbec nebylo možné udělat zpětný přepočet.
Nebudou se ale opakovat celé volby, jen samotné hlasování. Jeho termín musí prezident vyhlásit do třiceti dnů. Voliči budou moci vybírat z dosavadních kandidátů.
Šmarda už oznámil, že o zvolení bude znovu usilovat. „V říjnu jsem získal důvěru od 12 254 z vás. Nechci, aby žádný z těch hlasů propadl,“ uvedl. Podobně znovu do boje půjdou i dva zbylí kandidáti.
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