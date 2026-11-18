Devětatřicet dní po komunálních volbách má Praha podepsanou koaliční smlouvu. Hnutí STAN, Spolu pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě ve středu představily nejen složení budoucího vedení hlavního města v čele s primátorem Petrem Hlaváčkem (STAN), ale také plány na příští čtyři roky.
Jedny z prvních změn by Pražané mohli pocítit ve svých peněženkách. Nová koalice chce už v příštím roce schválit zdražení jízdného v MHD i parkování, za které by rezidenti mohli platit až dvojnásobek. Vedení metropole se chce také pustit do stavby Městského okruhu, zklidnit dopravu v centru a připravit Prahu na výrazný nárůst počtu seniorů. HN přinášejí přehled toho, co nové vedení města chystá.
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