Hnutí STAN se po vítězných komunálních volbách profiluje jako lídr opozice. Jenže v některých městech – v Ostravě, Plzni či v Praze 8 – utvořili jejich politici koalici s nejsilnějším vládním hnutím ANO. To vzápětí pobouřilo jejich voliče – mnozí to považují za zradu nebo pokrytectví. Šéf hnutí Vít Rakušan tak musí opakovaně vysvětlovat, že byť Starostové na mnohých radnicích s hnutím Andreje Babiše vládnou, tak ho stále chtějí na celostátní úrovni porazit. 

Situace je z pohledu Starostů tak vážná, že jeho špičky začaly přemýšlet, jak nechtěným koalicím s „nepřítelem“ napříště předejít. Další volby – krajské a senátní – totiž budou v roce 2028, a tedy rok před klíčovými sněmovními, ve kterých chce STAN vyhrát. O jakých možnostech uvažují?

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Co se dočtete dál

  • Jaké má STAN možnosti k tomu spolupráci s ANO zakázat.
  • Proč to není v současné chvíli jednoduché.
  • Jak by se to dalo udělat „nepřímo“.
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