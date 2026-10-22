Sněmovna ve středu po 23:15 a zhruba po 13 hodinách debaty přerušila první čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Opoziční kluby si vyžádaly přestávky na porady klubů v celkové délce téměř deseti hodin, tedy až do čtvrtečního rána. Do rozpravy se hlásily ještě dvě desítky poslanců. Podle informací ČTK by debata o rozpočtu měla pokračovat ve čtvrtek.
První žádost o přestávku na poradu vznesl předseda klubu ODS Marek Benda. Zdůvodnil ji tím, že vystoupení zejména vládních představitelů bylo v první části dne podle něj příliš rozsáhlé a na řadové poslance přišla řada až večer.
Postupně se k Bendovi přidali i další předsedové opozičních klubů. Při žádosti, kterou přednesla Michaela Šebelová, se nevybíravě a urážlivě projevil poslanec za SPD Miroslav Ševčík. „V okamžiku, kdy předsedkyně našeho klubu Michaela Šebelová žádala ve 23:16 o pauzu, zjevně „unavený“ poslanec Ševčík na ni začal pokřikovat, „ať si vezme menopauzu“. Když mu šla po skončení jednání tohle chování vytknout, zvyšoval na ni hlas,“ uvedl na svém facebookovém profilu šéf STAN Vít Rakušan.
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Pokud v prvním čtení poslanci schválí základní parametry rozpočtu, už je nebude možné měnit. Ve druhém čtení budou moci navrhovat pouze přesuny uvnitř rozpočtu. Koalice má dostatek hlasů na to, aby rozpočet prosadila. Prezident Petr Pavel dnes v Berlíně uvedl, že nepočítá s případným vetem rozpočtu. Řekl, že návrh považuje za nedobrý a do budoucna rizikový, jde ale o nástroj vlády, která jej musí obhájit.
Rozpravu provázela tradiční kritika ze stran opozice, které se nelíbil hlavně navržený schodek. Představitelé vládní koalice rozpočet naopak hájili a kritizovali naopak hospodaření předchozí vlády. Ministryně Schillerová ho označila mimo jiné za rekordně investiční. Představitelé opozice naopak poukazovali na to, že schodek přesahuje plánované investiční výdaje zhruba o 100 miliard korun, které si stát půjčuje na provoz a zadlužuje tak budoucí generace.
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