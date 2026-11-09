Česko v posledních patnácti letech investovalo s pomocí evropských dotací miliardy korun do moderních výzkumných center a špičkových laboratoří. Nyní se ale zdá, že peníze na obnovu přístrojového vybavení už nebudou. Evropských prostředků totiž ubude a stát zatím nepočítá s tím, že by je v potřebném rozsahu nahradil z vlastního rozpočtu. Podle předsedy Akademie věd Radomíra Pánka bude nutné najít dalších 10 až 20 miliard korun. Jinak hrozí, že dosavadní investice přijdou vniveč.
Akademie věd přitom už nyní čelí dalšímu vážnému problému: kvůli „udržovacím“ rozpočtům posledních let jí stále častěji odcházejí špičkoví vědci. „Místo plánů na rozšiřování řešíme především to, jak si stávající vědce udržet,“ říká její předseda v rozhovoru pro HN. Vysvětluje také, jak by se podle něj mělo změnit hodnocení vědy a proč může být problematická reforma financování vědy připravovaná ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem.
Chtěl jste pro Akademii věd o 900 milionů Kč navíc, ale získal jste polovinu. Co to bude znamenat pro vás jako pro organizaci?
Co se dočtete dál
- Jak se Akademie věd popasuje s nižším rozpočtem.
- Proč její vědci odcházejí.
- Jak se má změnit hodnocení vědy a výzkumu.
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