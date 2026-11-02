Česko bude opět žít vesmírem. Devátý ročník největšího českého festivalu kosmických aktivit Czech Space Week 2026 nabídne od 2. do 8. listopadu 2026 akce pro širokou veřejnost, děti, studenty i odborníky. Tisková konference dnes slavnostně zahájí Czech Space Week 2026 a vůbec poprvé představí výběr předmětů, které se připravují pro cestu s Alešem Svobodou na Mezinárodní kosmickou stanici.
Přenos z Planetária Praha můžete sledovat od 15:00.
Do veřejné výzvy České cesty do vesmíru přišlo 1171 návrhů inspirovaných českou historií, kulturou, vědou i každodenním životem. Právě během Czech Space Weeku se veřejnost dozví, které z nich byly vybrány pro další posouzení mezinárodními partnery. Předměty reprezentují různé podoby českého příběhu – historii, kulturu, vědu, techniku, vzdělávání, sport, letectví, regionální identitu i každodenní život. Představený výběr následně projde schvalovacím procesem a technickým posouzením ze strany mezinárodních partnerů mise – ESA, NASA a Vast.
Vystoupí:
Karel Havlíček, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Jaromír Zůna, ministr obrany
Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Václav Kobera, ředitel Kosmické agentury ČR
Martin Švolba, vrchní ředitel Sekce výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Aleš Svoboda, český projektový astronaut ESA
Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno
Frank de Winne, vedoucí Evropského centra astronautů ESA
Max Haot, CEO, Vast
Kromě tiskové konference je možné na Czech Space Weeku zažít celou řadu dalších aktivit a potkat významné lidi.
Stručný výčet akcí Czech Space Week 2026:
V úterý 3. a ve středu 4. listopadu se v pražském Černínském paláci uskuteční mezinárodní konference Space2Business, která propojí české i zahraniční firmy, start-upy a výzkumné instituce.
Ve středu 4. listopadu se v Brně uskuteční akce Rostliny pro vesmírné mise, která přiblíží možnosti pěstování rostlin při budoucích dlouhodobých pobytech lidí ve vesmíru.
Ve čtvrtek 5. listopadu propojí pražská akce Space x AI Connect svět umělé inteligence a kosmických technologií.
Součástí festivalu Czech Space Week 2026 budou také aktivity zaměřené na začínající technologické firmy, včetně programu spojeného s inkubátorem ESA BIC Czech Republic.
Pátek 6. listopadu pak bude patřit především studentům a mladým lidem. Konference Příští zastávka: Vesmír představí možnosti studia, stáží a pracovního uplatnění v českém kosmickém sektoru. Ukáže, že k práci na kosmických projektech není nutné být astronautem. Potřeba jsou také programátoři, konstruktéři, vědci a řada dalších profesí.
Do Prahy zavítá také Frank de Winne, bývalý belgický astronaut a vedoucí Evropského astronautického centra (EAC) Evropské kosmické agentury (ESA), který se v pražském planetáriu setká s dětmi a studenty a vystoupí na veřejné talkshow Space4Women. Mezi očekávanými hosty jsou rovněž Andrew J. Feustel, hlavní astronaut společnosti Vast a bývalý astronaut NASA, a jeho manželka Indira Feustelová, která má české kořeny a dlouhodobě udržuje blízký vztah k České republice.
Czech Space Week propojuje vědecké laboratoře a školní učebny, technologické firmy a studenty, zkušené astronauty i děti, které o své budoucnosti teprve sní.
Ukazuje, že Česko je součástí mezinárodních kosmických aktivit a že cesta k vesmíru může začít třeba návštěvou přednášky, otázkou položenou astronautovi nebo setkáním s lidmi, kteří pracují na skutečných kosmických projektech.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit