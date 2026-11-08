Chlapci, které před pubertou čeká chemoterapie či jiná léčba schopná trvale poškodit jejich plodnost, mají dnes výrazně méně možností než dospělí muži. Nemohou si před chemoterapií jednoduše nechat zamrazit spermie, protože je ještě nemají. Právě pro takové dětské pacienty se však začíná otevírat cesta, jak zachovat jejich šanci na biologické rodičovství.
Naději přinesly dva průkopnické zahraniční zákroky. A na jeden z klíčových kroků této experimentální metody, zmrazování tkáně varlat, se nyní připravují také čeští lékaři.
Co se dočtete dál
- Co už lékaři s transplantací varlat dokázali a jak blízko je využití nové metody.
- Jak se budou dělat děti ze zmražených varlat.
- Kdy se nové naděje dočkají čeští pacienti.
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