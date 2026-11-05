Politická reklama měla letos z Facebooku a Instagramu zmizet. Společnost Meta ji totiž loni na podzim přestala v celé Evropské unii povolovat. Jenže české komunální a senátní volby ukázaly, že zákaz má trhliny. Přestože se Piráti nechali slyšet, že jim zákaz prohrál volby, některým stranám a kandidátům se podařilo za propagaci předvolebních příspěvků dál platit. Spor o placenou reklamu dostal dokonce před soud. HN zjistily, kdo pravidla Mety obešel, jak se mu to podařilo a proč platforma některé předvolební příspěvky schválila.
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