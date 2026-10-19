Hnutí STAN v pondělí podepsalo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka. Dohodnutá pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu Olomouce 25 mandátů. Nové zastupitelstvo by mělo zvolit vedení města v první polovině listopadu. Vítězné ANO jde spolu s ODS a SPD do opozice. V uplynulých čtyřech letech v Olomouci vládlo ANO spolu s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.

V nové jedenáctičlenné radě města zasednou čtyři zástupci hnutí STAN, po dvou členech budou mít ProOlomouc, KDU-ČSL a spOLečně a jedno křeslo připadne uskupení Milujeme Olomouc. Sedm členů rady bude pro výkon funkce uvolněných, tedy plně placených, čtyři budou neuvolnění. Primátorovými náměstky se stanou Josef Suchánek (STAN), Aleš Prstek a Kateřina Dobrozemská (oba ProOlomouc), Matouš Pelikán (KDU-ČSL), Otakar Štěpán Bačák (spOLečně) a Lucie Tungul (Milujeme Olomouc). Neuvolněnými členy rady budou Petra Baštanová a Robert Šrejma (oba STAN), Rostislav Hainc (KDU-ČSL) a Miroslav Janošek (spOLečně).

Zelenka novinářům řekl, že programové prohlášení chce mít koalice hotové do konce ledna. Mezi hlavní priority zařadil zefektivnění chodu magistrátu i fungování městských společností. „Věřím, že konstruktivní atmosféra vydrží po celé volební období. Mám upřímnou radost z toho, jaké složení rady města se nám podařilo dát dohromady. Extrémně zkušené politiky i politické nováčky, ženy i muže,“ uvedl.

Bývalý hejtman Suchánek (STAN) bude mít v nové radě na starosti městské investice, dotační projekty a strategický rozvoj Olomouce. ProOlomouc se chce v novém volebním období zaměřit především na bytovou politiku, sociální služby, dopravu a plánování veřejného prostoru. KDU-ČSL se bude věnovat zejména vzdělávání, sportu a podpoře rodin. SpOLečně dostala na starost ekonomiku města, městskou zeleň a odpadové hospodářství. Za důležitý úkol Bačák označil dokončení převzetí provozování vodovodů a kanalizací. Milujeme Olomouc se zaměří na kulturu, cestovní ruch, zahraniční vztahy i spolupráci s městskými částmi.

Komunální volby v Olomouci vyhrálo stejně jako před čtyřmi lety hnutí ANO. Získalo 13 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu, o tři méně než v minulých komunálních volbách. Druhý skončil STAN s devíti mandáty, před čtyřmi lety měl dva. Třetí ProOlomouc bude mít v novém zastupitelstvu pět mandátů. Čtvrtá KDU-ČSL získala čtyři mandáty, rovněž čtyři zastupitele budou mít pátá ODS a šesté spOLečně. Sedmou příčku obsadila koalice Milujeme Olomouc (TOP 09, Piráti a Zelení) se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD rovněž se třemi mandáty.

Povolební jednání v Olomouci vedla souběžně vítězné ANO a druhé hnutí STAN. Novou radniční koalici se nakonec podařilo dohodnout týmu STAN, její podobu Zelenka oznámil v úterý večer.

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