Prezident Petr Pavel počtvrté udělil státní vyznamenání. Při příležitosti oslav 108. výročí vzniku Československa na Pražském hradě ocenil celkem 51 osob z řad vědců, lékařů, vojáků, politiků, umělců, sportovců i osobností, které se zasloužily o boj za lidská práva a šíření vzdělanosti. Mezi jmény se ale objevily i některé osobnosti českého byznysu a filantropie.
Nejvyšší české státní vyznamenání Řád Bílého lva prezident propůjčil čtyřem osobnostem. Řád obdrželi in memoriam sportovní gymnastka a sedminásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská a filmový režisér a dvojnásobný držitel ceny Oscar Miloš Forman. Dále pak fyzioložka a biochemička a zároveň první předsedkyně Akademie věd ČR Helena Illnerová a divadelní, filmová a televizní herečka Iva Janžurová.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka pak získali například in memoriam bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera a předsedkyně Nejvyššího soudu Eliška Wagnerová, dále pak lidskoprávní aktivistka Elena Gorolová.
Medailemi Za zásluhy pak prezident ocenil manžele Katarínu a Ondřeje Vlčkovy, a to za práci na dětském hospicu na pražské Cibulce a rozvoj péče o vážně nemocné děti. Manželé před lety zakoupili ruinu historické usedlosti v Praze-Košířích a aktuálně ji přestavují na moderní centrum dětské paliativní péče.
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Prezident vyzdvihl Vlčkovou jakožto lékařku a průkopnici péče o vážně nemocné děti v Česku. Někdejšího šéfa a spolumajitele kyberbezpečnostní společnosti Avast (dnes Gen Digital) Vlčka pak za dobrý příklad toho, jak lze osobní úspěch využít ve prospěch druhých.
Medaili Za zásluhy získal také zakladatel sítě restaurací Ambiente Tomáš Karpíšek. U něj prezident ocenil inovativní přístup a podíl na rozvoji a kultivaci současné české gastronomie.
Ve stejné kategorii se pak objevili uznávaný expert na umělou inteligenci Tomáš Mikolov, nejdéle působící učitelka v České republice Sylva Knedlová, in memoriam ekolog a první ředitel Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl, pak také spisovatelé Jáchym Topol a Kateřina Tučková nebo internetový tvůrce Jiří Burýšek.
Přehled oceněných:
4 ocenění Řádem Bílého lva:
Věra Čáslavská – in memoriam, sportovní gymnastka a sedminásobná olympijská vítězka
Helena Illnerová – světově uznávaná fyzioložka a biochemička, první předsedkyně Akademie věd ČR
Miloš Forman – in memoriam, filmový režisér a dvojnásobný držitel Oscara za nejlepší režii
Iva Janžurová – divadelní, filmová a televizní herečka
1 oceněný Řádem Tomáše Garrigua Masaryka 2. třídy:
Vladimír Vochoč – československý diplomat, který jako konzul v Marseille za druhé světové války pomohl zachránit tisíce lidí před nacistickou perzekucí
4 ocenění Řádem Tomáše Garrigua Masaryka 3. třídy:
Jiří Dientsbier – novinář, disident a první polistopadový ministr zahraničí
Jaroslav Šedivý – historik, disident a diplomat
Jaroslav Kubera – in memoriam, mnohaletý primátor Teplic a bývalý předseda Senátu Parlamentu ČR
Eliška Wagnerová – in memoriam, senátorka, předsedkyně Nejvyššího soudu a místopředsedkyně Ústavního soudu
2 oceněné Řádem Tomáše Garrigua Masaryka 4. třídy:
Elena Gorolová – sociální pracovnice a lidskoprávní aktivistka, která se zasloužila o odškodnění protiprávních sterilizací romských žen
Milena Grenfell-Baines – jedno z dětí zachráněných Nicholasem Wintonen, dále šíří jeho odkaz zejména mezi mladými lidmi
5 oceněných medailí Za hrdinství:
Vladimír Dvořák – jeden z posledních žijících účastníků Pražského povstání
Milan Štěrba – in memoriam, poručík a voják, který zahynul při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu
Robert Vyroubal – in memoriam, poručík a voják, který zahynul při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu
Adrian Werner – in memoriam, poručík a voják, který zahynul při plnění úkolů mezinárodní mise v Afghánistánu
Libor Cicvárek – in memoriam, pracovník městského úřadu v Chřibské, který při ozbrojeném útoku zachraňoval druhé, přičemž položil vlastní život
35 medailí Za zásluhy:
Jiří Burýšek – internetový tvůrce a popularizátor kritického myšlení
Marko Čermák – kreslíř, ilustrátor, hudebník
Kateřina Emmons – sportovní střelkyně, mistryně světa a Evropy a nejúspěšnější střelkyně české olympijské historie
Mahulena Exnerová – pediatrička a průkopnice dětské paliativní péče
Jiří Froněk – světově uznávaný chirurg a průkopník transplantační medicíny
Arnošt Goldflam – herec, režisér a dramatik
Lukáš Grábl – in memoriam, elitní policista a specialista na hloubkové potápění, účastník mezinárodních odminovacích a záchranných misí
Pavel Hobza – jeden z nejcitovanějších českých vědců, jehož výzkum sil utvářejících DNA a bílkoviny otevřel nové možnosti vývoje léčiv
Ivan Hodáč – in memoriam, neformální ambasador České republiky ve světě a podporovatel nové generace demokratických lídrů
Tomáš Hradílek – signatář a mluvčí Charty 77
Jan Hřebejk – filmový, televizní a divadelní režisér
Jiří Ježek – cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz
Tomáš Karpíšek – podnikatel v gastronomii
Sylva Knedlová – nejdéle působící učitelka v České republice, která odučila několik generací žáků na Zlínsku
Robert Lischke – uznávaný hrudní chirurg, průkopník moderní léčby plicních onemocnění
Filip Maleňák – tvůrce a ředitel aplikace Záchranka
Ivo Mathé – první generální ředitel České televize a někdejší rektor Akademie múzických umění v Praze
Tomáš Mikolov – světově uznávaný vědec v oblasti umělé inteligence
Petr Neužil – lékař, průkopník moderní léčby srdečních arytmií
Adam Plachetka – operní pěvec
Jaroslava Rinnerová – fotbalistka, první československá profesionální hráčka působící v zahraničí
Ladislav Smoček – dramatik, divadelní režisér a spoluzakladatel Činoherního klubu
Tomáš Rothröckl – in memoriam, ekolog, iniciátor vzniku a první ředitel Národního parku Podyjí
Vojtěch Sedláček – sociální podnikatel a průkopník zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním
Richard Smejkal – doktor, dlouholetý velitel krizového týmu Českého červeného kříže
Karel Steigerwald – dramatik, scénárista a politický komentátor
Olga Štěpánková – průkopnice systematické výuky umělé inteligence a odbornice na její využití v biomedicíně
Lenka Šťastná – zakladatelka platformy Business&Professional Women ČR a konference Equal Pay Day
Jáchym Topol – spisovatel, básník a publicista, postava českého undergroundu
Kateřina Tučková – spisovatelka a dramatička
Kumar Vishwanathan – sociální pracovník, který se zasazuje o důstojný život Romů
Katarína Vlčková – lékařka a průkopnice dětské paliativní péče
Ondřej Vlček – podnikatel a filantrop
Petra Wünschová – in memorian, dětská terapeutka a zakladatelka Centra Locika
Lucie Žáčková – předsedkyně a ředitelka organizace Nedoklubko, která poskytuje podporu předčasně narozeným dětem a jejich rodinám
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