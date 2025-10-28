Dalších 48 osobností si v podvečer státního svátku 28. října dojde ve Vladislavském sálu Pražského hradu pro vysoká státní vyznamenání z rukou Petra Pavla. Přidají se tak k více než tisícovce lidí, které doposud ocenili prezidenti samostatné České republiky.
Dosud nepřekonaný rekord Václava Havla
Jako první uděloval vyznamenání Václav Havel. Přestože se stal prezidentem už v roce 1993, první vyznamenání rozdával až o dva roky později. Tehdy ocenil 54 osobností, přičemž téměř polovině dal nejvyšší česká vyznamenání, a to Řád bílého lva či Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
