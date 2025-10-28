Prezident Petr Pavel potřetí udělil státní vyznamenání. Ocenil celkem 48 osobností. Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva prezident udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě pěti osobnostem, o jednuvíce než loni. Řád obdrželi in memoriam dva vojáci a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, dále pak herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.
Za podnikatele si medaili Za zásluhy odnesl podnikatel a vývojář Josef Průša, jehož firma Prusa Research patří mezi největší výrobce 3D tiskáren na světě. Během pandemie na svých tiskárnách vyráběl ochranné štíty, které zdarma poskytoval lékařům.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání, Pavel udělil in memoriam někdejšímu ministru spravedlnosti či předsedovi Nejvyššího soudu Otakaru Motejlovi a signatářce a mluvčí Charty 77 Daně Němcové. Ocenění obdržel také ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.
Za vynikající velitelskou a bojovou činnost obdržel nejvyšší vyznamenání divizní generál Hugo Vojta, legionář a spoluzakladatel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války. Za stejnou činnost propůjčil Pavel Řád bílého lva také plukovníkovi Jaromíru Nechanskému, účastníkovi protinacistického i protikomunistického odboje.
Spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, dramatik, scenárista a herec Svěrák je podle Hradu jednou z nejvýznamnějších osobností české kultury. Vyznamenání obdržel za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Svěrákovi udělil medaili Za zásluhy už v roce 1999 tehdejší prezident Václav Havel.
Za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti, vědy a správy státu ocenil Pavel Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října. Drábové udělil medaili Za zásluhy v roce 2014 také exprezident Miloš Zeman.
Řád bílého lva propůjčil prezident také Navrátilové, kterou Hrad označil za jednu z nejlepších tenistek všech dob a za neúnavnou obhájkyni svobody a rovnoprávnosti. Ocenil ji za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Navrátilová, jež dlouhodobě žije v USA a má i tamní občanství, obdržela také v roce 1998 medaili Za zásluhy.
Motejl, Němcová i Pánek získali druhé nejvyšší vyznamenání za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.
Za Němcovou, spoluzakladatelku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a někdejší poslankyni, ocenění přebral syn David Němec. Jedné z nejvýraznějších osobností československého disentu v roce 1998 udělil medaili Za zásluhy tehdejší prezident Václav Havel. Toto vyznamenání má z roku 2002 také spoluzakladatel Člověka v tísni Pánek.
Madaile za zásluhy
Medaili Za zásluhy obdrželi končící vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar nebo náčelník generálního štábu Karel Řehka. Hlava státu vyznamenala také například herečku Annu Geislerovou, dirigenta Jakuba Hrůšu či in memoriam herce Aloise Švehlíka. Ze sportovních osobností Pavel ocenil třeba rychlostní kanoisty Josefa Dostála a Martina Fuksu.
Prezident udělil 32 medailí Za zásluhy, o sedm méně než v předešlých dvou letech.
Diplomat a bezpečnostní expert Pojar podle Hradu sehrál důležitou roli v kritickém období po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Řehka pak podle prezidenta s rozhodností a vytrvalostí zastává stěžejní úlohu v zajišťování bezpečnosti České republiky.
Za zásluhy o stát v oblasti kultury, umění či obojího dále obdrželi vyznamenání válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který informuje o událostech z východní Evropy a především Ukrajiny, nebo bývalý umělecký ředitel Divadla Husa na provázku v Brně a dřívější rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý. Oceněni byli také zakladatel skupiny Spirituál kvintet Jiří Tichota nebo in memoriam architekt Jan Kaplický.
Ze sportovců obdržel vyznamenání také nevidomý paraplavec David Kratochvíl, jenž na loňské paralympiádě v Paříži získal kompletní sbírku medailí. Za podíl na boji proti dopingu dostal medaili právník, krasobruslař, rozhodčí a olympijský sportovní funkcionář Gerhardt Bubník.
Medaili obdržel i Libor Lochman, dlouholetý ředitel policejního Útvaru pro rychlé nasazení, který se podle Hradu pod jeho vedením dostal do světové špičky mezi policejními jednotkami pro protiteroristické a speciální operace. Oceněn byl také Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele hasičů, jenž koordinuje pomoc českých hasičů v zahraničí a zasadil se též o rozvoj integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech.
Pavel vyznamenal také zakladatelku a dlouholetou ředitelku Nadace Naše dítě, spoluzakladatelku Linky bezpečí a bývalou senátorku za hnutí ANO Zuzanu Baudyšovou nebo zakladatelku organizace Jelimán, jež pomáhá onkologickým pacientům, Věru Finu. Medaili obdržela také psycholožka a pedagožka Dana Krejčířová z Thomayerovy nemocnice v Praze, která přispěla k rozvoji dětské klinické psychologie.
Zásluhy v oblasti hospodářské
Za zásluhy v hospodářské oblasti Pavel ocenil odborníka na informační technologie Ondřeje Felixe, jenž podle Hradu přispěl k rozvoji a zavádění digitální infrastruktury pro veřejnou správu, a podnikatele a vývojáře Josefa Průšu, který se podílel na rozvoji, popularizaci a zpřístupnění 3D tisku.
Vyznamenána byla též Zdenka Wasserbauerová, propagátorka dárcovství kostní dřeně, která do Českého národního registru dárců kostní dřeně přivedla přes 30 tisíc dobrovolníků. Ocenění obdržela též zakladatelka první univerzity třetího věku v ČR Danuše Steinová, učitel a zakladatel projektu Politika nejen pro mladé Jan Dvořák a in memoriam spisovatel a překladatel Miloš Zapletal, který přispěl k pokračování odkazu Jaroslava Foglara, rozvoji skautského vzdělávání a her pro děti a mládež.
Ve vědě a zdravotnictví byli oceněni spoluzakladatelka klinické imunologie v Česku Jiřina Bartůňková, jeden ze zakladatelů oboru dětské pneumologie František Kopřiva, Jan Starý, který významně přispěl k pokroku v léčbě dětské leukemie, či in memoriam patolog, vědec i specialista na diagnostiku nádorů ledvin Ondřej Hes. Medaili obdrželi také Tomáš Jungwirth, jehož tým stál za objevem, který otevírá cestu k tisíckrát rychlejšímu ukládání digitálních dat, a Šárka Pospíšilová, jejíž výzkum posunul diagnostiku leukemií.
Za zásluhy o stát v oblasti životního prostředí Pavel ocenil in memoriam zoologa, lesníka, dlouholetého ředitele zoo ve Dvoře Králové nad Labem Josefa Vágnera. V oblasti techniky dostal medaili Jan Vítek, který letos oslavil 100. narozeniny. Je stavař, průkopník technologie předpjatého betonu a autor návrhu nejen Nuselského mostu.
