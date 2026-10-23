Od nejnovějších vědeckých objevů až po drobné změny každodenních návyků, které mohou výrazně ovlivnit zdraví. I o tom byl třetí ročník Health & Longevity Summitu Hospodářských novin, který přilákal téměř čtyři stovky účastníků. Během jediného dne se vyvracely zažité mýty, představovaly nejnovější vědecké poznatky i trendy v medicíně a diskutovalo se o chystaných změnách ve zdravotnictví. Na pódiu se během dne vystřídali přední kardiolog Michal Vrablík, lékař Tomáš Šebek, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, podnikatel Tomáš Čupr i polský odborník na dlouhověkost Marek Postula. Podívejte se, jaká atmosféra na summitu panovala.
Health & Longevity Summit Hospodářských novin 2026
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