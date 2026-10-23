Lze zařídit, aby lidé přestali stárnout? Imunolog a biolog Jan Černý má na tuto otázku jednoduchou odpověď: ano, ale museli by se něčeho důležitého zříct. Tou věcí je evoluce a tím i snaha lidského druhu se neustále zlepšovat po biologické stránce.
„Museli bychom investovat do konkrétního jedince a jeho longevity wellbeingu. Jako homo sapiens sapiens bychom nikam nesměřovali. Z biologického hlediska je ale lepší vsadit všechno na reprodukci, ne na nesmrtelnost. Stárnutí je normální evoluční fenomén a je potřebné,“ řekl tento expert v úvodu své přednášky na letošním Health & Longevity Summitu, který pořádaly Hospodářské noviny ve spolupráci s klinikou Elite Medical.
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