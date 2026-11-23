Pouhé tři minuty intenzivního tréninku dokážou v těle rozpoutat doslova proteinovou bouři. Přerušovaný půst, považovaný za jeden z receptů na dlouhověkost, nemusí prospívat každému. A téměř polovině případů demence by podle vědců bylo možné předejít nebo je oddálit. Nejnovější výzkumy přinášejí překvapivá zjištění a ukazují, že některé zažité představy o zdravém stárnutí už neplatí. To nejzajímavější ze světa dlouhověkosti jsme vybrali do vůbec prvního Longevity magazínu Hospodářských novin. Právě teď ho najdete na stáncích nebo si ho můžete objednat online.
Velký manuál prevence od 30 do 60 let. Vyšetření, která vám mohou zachránit život
Magazín vznikl jako velký manuál zdravého života. Přináší to nejdůležitější z prevence, stravy i tréninku a ukazuje, co pro své zdraví můžeme skutečně udělat. Na téměř sto stránkách najdete mimo jiné přehled preventivních vyšetření, který poradí, jaké kontroly a očkování si hlídat ve třiceti, čtyřiceti i šedesáti letech, co hradí zdravotní pojišťovny a za co má smysl si připlatit.
Nabízí také checklist deseti největších trendů dlouhověkosti. Vybrali jsme metody, o kterých se dnes nejvíce mluví, a prověřili, zda skutečně fungují a vyplatí se do nich investovat. Pod drobnohledem skončily populární kreatin, infuze NAD+, experimentální peptidy, terapie červeným světlem i léky slibující zpomalení stárnutí.
V magazínu najdete také velkého průvodce proteinovou stravou. Aby tělo z bílkovin skutečně těžilo, nestačí pouze zvyšovat jejich množství. Důležité je i to, z jakých potravin pocházejí a jak se připravují. Roli může hrát také načasování jejich konzumace – například po tréninku nebo před spaním. A s přibývajícím věkem se mění nejen potřeba bílkovin, ale i význam jejich složení a kvality.
Jedna injekce místo celoživotního užívání léků?
Jedním z nejpřekvapivějších objevů poslední doby je experimentální genová terapie, která by mohla zásadně změnit léčbu vysokého cholesterolu. Vědci testují postup, při němž jediná injekce dokáže výrazně snížit hladinu škodlivého LDL cholesterolu. V dalších článcích se dozvíte i o zmiňované proteinové bouři po intenzivním tréninku. Výzkum ukázal, že pouhé tři minuty maximálního výkonu vyvolaly v krvi změny u stokrát většího počtu proteinů než devadesát minut středně intenzivní jízdy na kole. Neznamená to, že je sprint stokrát zdravější, ukazuje to ale, jak mimořádně silně může tělo reagovat na krátkou intenzivní zátěž a že zóna dvě zkrátka nestačí.
Jedna injekce a vysoký cholesterol je pryč? Tohle mění všechno, píší lékaři o výsledcích nové genové terapie
20. 11. 2026 ▪ 3 min. čtení
Jedna injekce a vysoký cholesterol je pryč? Tohle mění všechno, píší lékaři o výsledcích nové genové terapie
Čtrnáct faktorů, které rozhodují o zdraví mozku
Jedno z nejdůležitějších zjištění posledních let se týká demence. Mezinárodní tým vědců identifikoval 14 ovlivnitelných rizikových faktorů a odhaduje, že jejich omezením by na populační úrovni bylo možné předejít nebo oddálit téměř 45 procent případů tohoto onemocnění.
Nejde přitom jen o pohyb, stravu nebo krevní tlak. Významnou roli mohou hrát také sociální izolace, ztráta sluchu či neléčené problémy se zrakem. Některá rizika začínají vznikat desítky let předtím, než se objeví první příznaky nemoci. V magazínu proto přinášíme přehled všech čtrnácti faktorů a vysvětlujeme, co pro zdraví mozku můžeme udělat už dnes.
Chemie na talíři
Rozebrali jsme také rizika ultrazpracovaných potravin. Rozsáhlé výzkumy spojují jejich častou konzumaci s vyšším rizikem obezity, cukrovky, kardiovaskulárních onemocnění i dalších zdravotních problémů. Proč mohou být problematické i potraviny, které se na první pohled tváří jako zdravé? A co víme o možném podílu stravy na znepokojivém nárůstu rakoviny tlustého střeva u mladých lidí?
Magazín se věnuje i měření naší výkonnosti: co o našem zdraví skutečně vypovídají dvě čísla, která dnes tolik sleduje svět dlouhověkosti – HRV a VO₂max?
V neposlední řadě v něm najdete dva rozhovory. Jeden s Bárou Strýcovou, která vyměnila tenis za maratony, pravidelně posiluje, sleduje svou kondici a užívá kreatin. Přesto přiznává: „Neumím odpočívat, regeneraci mám nulovou.“ Popisuje také bolest, která ji provází každý den, a vysvětluje, proč je pro ni i po skončení profesionální kariéry tak těžké zpomalit. Ten druhý je s profesorem Janem Martínkem, gastroenterologem, o tom, jaké potraviny mohou zvyšovat riziko rakoviny a které nás před ní naopak mohou chránit. A také proč není nutné vyřazovat z jídelníčku všechno, co má pověst nezdravého.
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