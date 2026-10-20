Jsem proti násilí, proti ženám kór, ale paní Kovářová má být bita a fackována 24 hodin denně. Podobnými výpady se v předvolebních týdnech plnily debaty na sociálních sítích. Mnozí diskutující otevřeně vyzývali ke zbití, znásilnění, nebo dokonce zabití političek. Analýza ukázala, že třetina ze zkoumaných útoků na političky a novinářky na vybraných facebookových stránkách měla sexistický podtext. Několik desítek navíc podle analytiků vykazuje možné znaky trestných činů.

Rozsah problému popsala série analýz společnosti TrollWall AI, která pro organizaci [y]niciativa analyzovala diskuse na facebookových profilech političek napříč politickým spektrem. Samostatně zkoumala také komentáře na stránkách politiků, jako je předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura a poslanec Jindřich Rajchl (PRO, za SPD). Výzkum pokrýval převážně období od poloviny letošního srpna do poloviny října.

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Co se dočtete dál

  • Které političky čelily během voleb nejvíce internetovým útokům.
  • Na profilech kterých politiků se v komentářích nejvíce útočilo na ženy.
  • Kde mohou ženy ve veřejném prostoru hledat oporu před útoky.
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