Hnutí ANO se nepodařilo obhájit ani jeden senátní mandát, a to ani ten ve své volební baště v Karviné, občanští demokraté slavili, že místo očekávaných pěti nových senátorů dokázali získat sedm a hnutí STAN jásalo, že vyhrálo senátní volby s nejvyšším počtem získaných mandátů.
Během odpoledne totiž oznámili, že sice v jejich barvách uspělo deset kandidátů, ale přidá se k nim i opětovně zvolený senátor Marek Ošťádal, který se sice před volbami od STAN trhnul, ale nyní míní ve starostenském senátním klubu pokračovat. Z deseti úspěchů se tak rázem stalo jedenáct a Starostové se tak mohou jako před šesti lety označit za skutečné vítěze na body.
Ve volebních štábech ODS a STAN se ale slavila i jiná - menší a osobnější vítězství. Co komu v druhý volební víkend udělalo skutečnou radost?
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