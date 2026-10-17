Druhé kolo senátních voleb skončilo. Probíhá sčítání hlasů. Voliči vybírali senátory ve třech volebních obvodech v Praze a v 19 obvodech v krajích. Lidé ve finále rozhodli zejména o tom, zda se druhou nejpočetnější senátorskou frakcí stane znovu klub opozičních Starostů, nebo klub vládního hnutí ANO.
Nejsilnějším uskupením s právem nominovat předsedu horní komory pravděpodobně zůstane při dosavadním rozložení sil společný klub ODS a TOP 09. Možnost, že by jej vystřídala frakce ANO, je s ohledem na výsledky prvního kola pouze teoretická. Pozici čtvrté nejpočetnější frakce obhájí KDU-ČSL.
On-line reportážVypnout obnovování
Volební účast ve druhém kole senátních voleb se dnes dopoledne pohybovala většinou mezi 15 až 25 procenty, mezi jednotlivými okrsky jsou však značné rozdíly. ČTK to zjistila od členů volebních komisí a zástupců samospráv. Účast je podle volebních komisí výrazně nižší než před týdnem, kdy se spolu s prvním kolem senátních voleb konaly také komunální volby. Lidé dnes rozhodnou o 22 nových nebo staronových senátorech, pět dalších si místo v horní parlamentní komoře zajistilo již v prvním kole. Volební místnosti se uzavřou ve 14:00.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit