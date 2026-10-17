Pět senátorů zvítězilo v boji o křesla v horní komoře už v prvním kole. Dalších dvaadvacet dvojic se o zbývající posty utkalo v kole druhém. Sledujte živé sčítání hlasů v interaktivní infografice HN.cz. První průběžné výsledky se začnou načítat pár minut po uzavření volebních místností, tedy v sobotu po 14. hodině.
Senátní volby
Načítám výsledky…
Jak volili vaši sousedé. Výsledky komunálních voleb 2026 do nejmenšího detailu po okrscích
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