Pět senátorů zvítězilo v boji o křesla v horní komoře už v prvním kole. Dalších dvaadvacet dvojic se o zbývající posty utkalo v kole druhém. Sledujte živé sčítání hlasů v interaktivní infografice HN.cz. První průběžné výsledky se začnou načítat pár minut po uzavření volebních místností, tedy v sobotu po 14. hodině.

Senátní volby

Načítám výsledky…

Brno Ostrava Praha
 

 

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