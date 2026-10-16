Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uložil náčelníkovi generálního štábu Miroslavu Hlaváčovi, aby navrhl přeložení velitele informačních a kybernetických sil armády Radka Haratka na jiné služební místo. Stalo se tak poté, co Haratek požádal o ukončení služebního poměru, čemuž ministerstvo obrany nevyhovělo. Vyplývá to z prohlášení ministerstva, které ho v pátek zveřejnilo podle svých slov kvůli zavádějícímu vývoji veřejné diskuse o Haratkově působení. Haratek podle středečního vyjádření armády zatím zůstává ve funkci velitele.
Co čeká generála Hlaváče? Vojáci i politici v celé Evropě tápou v tom, jakou armádu země NATO včetně Česka opravdu potřebují
Haratek podle ministerstva požádal Hlaváče o projednání možnosti ukončení služebního poměru na vlastní žádost před splněním služebního závazku. Náčelník generálního štábu tuto žádost předložil ministrovi obrany 2. září. Ministerstvo následně dospělo k závěru, že žádost o zkrácení služebního závazku není v souladu s příslušnými předpisy dostatečně odůvodněná, a nelze jí proto vyhovět.
Zůna poté na základě celkového hodnocení uložil Hlaváčovi navrhnout podnět k Haratkovu přeložení na jiné služební místo. Kolem Haratkova působení vznikl v posledních dnech spor poté, co Zůna v odpovědi na poslaneckou interpelaci uvedl, že Hlaváčovi uložil generála odvolat, o čemž informoval ve středu Ekonomický deník.
Náčelník generálního štábu podle ministerstva obrany s Haratkem 1. října vedl personální pohovor, při kterém ho seznámil s možnostmi změny služebního zařazení. „Na základě provedeného pohovoru ministerstvo obrany v současnosti postupuje v souladu s vnitřními předpisy upravujícími oblast personálního řízení,“ uvedlo dnes ministerstvo.
Doma dostal ministr obrany Zůna náhubek, v cizině ale fandí Ukrajině i Evropě. Co na to Okamura a spol.?
Úřad zároveň upozornil na to, že Haratkova působení ve funkci se týkalo několik prověřování v oblasti velení a řízení. Uvádí, že mezi nejzávažnější patřily případy projektů Karel a Volby 2025, které se měly týkat monitorování a analýzy informačního prostředí, včetně aktivit na sociálních sítích. Vojenská policie při jejich vyšetřování pod dohledem státního zástupce shromáždila množství listinných a elektronických materiálů. Případy byly následně postoupeny tehdejšímu náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi ke kázeňskému řešení.
Ministerstvo zdůraznilo, že jde o dlouhodobou záležitost spadající do funkčního období předchozího vedení resortu. Uvedlo také, že se na řešení Haratkova případu 17. září písemně dotazoval premiér Andrej Babiš (ANO). Odpověď s popisem přijatých opatření obdržel 30. září.
Haratek stojí v čele Velitelství informačních a kybernetických sil od května 2023. Podle ministerstva by bylo v blízké budoucnosti nutné o jeho dalším služebním zařazení rozhodnout také s ohledem na pravidla kariérního řádu.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit