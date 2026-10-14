Ministr školství Robert Plaga (ANO) se dohodl s koaličními partnery na doplnění novely, která má změnit princip přidělování asistentů pedagoga do škol. Menší vládní strany návrh podpoří, když se k němu přidají ještě další tři body, které navrhují Motoristé.
Co se dočtete dál
- Které body se do novely doplní a co to bude znamenat pro školy a pro rodiče.
- Jak ministři popsali diskuzi ohledně revize inkluze.
- Jak ministři reagovali na spekulace o odvolání Plagy.
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