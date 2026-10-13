První kolo vyjednávání o tom, kdo bude vládnout další čtyři roky v hlavním městě, mají pražští lídři za sebou. Starostové měli jako vítězové voleb doposud v rukou největší moc. Se 17 zastupiteli hlavního města začali určovat, kdo se jim bude více hodit v prosazování témat. Do hry nicméně vstoupil nečekaný obrat – Praha sobě se údajně rozhodla Starosty obejít.
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