Porucha vládního Airbusu komplikuje českou podnikatelskou misi v čele s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD) a viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem v Ázerbájdžánu, Kyrgyzstánu a Kazachstánu. O rozbitém letadlu v úterý odpoledne informoval Špicar na síti X. Vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy Filip Medelský ČTK potvrdil, že letadlo má blíže nespecifikovanou poruchu a není schopné dále pokračovat v letu. Delegace nyní k přesunu využije pravidelné linky mezi státy, dodal.
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„Máme rozbité letadlo a nemůžeme pokračovat v cestě z Ázerbájdžánu do Kyrgyzstánu,“ napsal Špicar. Delegace má podle něj na středu v Biškeku domluvených několik důležitých obchodních jednání. „Pokud se nám nepodaří sehnat let komerční linkou, budeme je muset zrušit,“ podotkl.
Medelský ČTK řekl, že celá delegace zhruba 30 lidí se během noci přesune z Baku do Biškeku pravidelnou linkou Ázerbájdžánských aerolinií. „Díky tomu se nám podaří dodržet program a všechny naplánované schůzky v Biškeku se uskuteční,“ uvedl. Podle něj bude mít delegace zajištěny letenky i pro další přesun do kazašské Astany s přestupem v Almaty.
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„Přes noc poletíme, ráno dorazíme do Biškeku a hned navážeme plánovaným programem s místními podnikateli,“ uvedl na síti X Bednárik.
Delegace se zástupci zhruba dvou desítek českých firem, profesních asociací a výzkumných týmů odcestovala na misi do tří asijských zemí v neděli. Cílem cesty je rozšířit obchodní a dopravní spolupráci. Jednání se zaměřují na železniční a nákladní dopravu, logistiku, městskou a chytrou mobilitu a letectví. Smyslem je podle dřívějšího vyjádření ministra pomoci českým firmám k novým partnerům a konkrétním obchodním příležitostem.
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