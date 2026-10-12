Poté co hnutí ANO muselo spolknout porážku v hlavním městě, kde se sestavování koalice obejde bez něj, může se začít připravovat na podobné debakly i v dalších velkých městech. V řadě krajských měst to naznačují povolební jednání – vznikají koalice, v nichž vládní hnutí nefiguruje bez ohledu na volební výsledky. V některých případech se tak děje i navzdory předchozím dohodám nebo letité spolupráci.
Voliči rozdali karty tak, že v Česku není krajské město, kde by se nedala sestavit názorově kompaktní koalice bez ANO. V Praze bylo jasné, že ze čtvrtého místa může hnutí na sestavení funkční vlády zapomenout, poměrně brzy. Ale poměrně široké koalice, které mají šanci získat dostatečnou sílu na to, aby mohly poslat ANO do opozice, vznikají i v dalších městech.
Co se dočtete dál
- Kde se rodí koalice bez účasti hnutí ANO.
- Jak to vidí volební lídři.
- Co na to říká politolog.
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