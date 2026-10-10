Nové hnutí Srdcem pro Pardubice ve volbách propadlo. Stranu podporuje známý podnikatel Petr Dědek, který ve městě hodlá postavit nejvyšší hokejovou halu na světě. Čelil v této souvislosti kritice, že stál se svými penězi u zrodu nové strany právě proto, aby změnil rezervovaný postoj radnice k jeho záměru. Nakonec k tomu ale nedojde, voliči rozdali karty tak, že Dědkův politický projekt je jediný z devíti stran a uskupení (těsně před sečtením všech hlasů), který zůstal pod pětiprocentní hranicí, nutnou pro vstup do městského zastupitelstva.
Co se dočtete dál
- Jak dopadlo nové hnutí ve volbách.
- Jak souvisí s největší halou světa.
- Jak reagoval podnikatel Dědek a lídr kandidátky Rak.
- Jaké kontroverze předcházely volbám.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace