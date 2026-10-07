Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) v Ostravě ve středu obžaloval čtyři osoby a zároveň navrhl Městskému soudu v Praze schválení dohod o vině a trestu u dalších čtyř podezřelých. Všichni byli zapojeni do rozsáhlého podvodu s DPH týkajícího se obchodu s elektronikou, který způsobil škodu přesahující 4,8 miliardy Kč, informoval EPPO. Na vyšetřování se podílela česká Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
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Vyšetřování vedené pod krycím názvem Záblesk se zaměřilo na skupinu osob podezřelých z účasti na dlouhodobé trestné činnosti spočívající v dovozu elektroniky ze třetích zemí, včetně Hongkongu, Spojených arabských emirátů a USA, do Evropské unie prostřednictvím společností se sídlem v České republice. Firmy následně deklarovaly dodávky zboží společnostem se sídly v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.
Tyto zahraniční společnosti ale nevykonávaly žádnou činnost, zboží nepřevzaly ani za něj nezaplatily. Ve skutečnosti bylo zboží přepravováno do skladů poblíž ukrajinských hranic. Tam si ho vyzvedávaly další osoby, které se zbožím následně nakládaly, aniž by odvedly splatnou daň z přidané hodnoty, uvedl úřad EPPO.
„Škoda způsobená tímto podvodným schématem přesahuje 4,8 miliardy Kč (cca 195,7 milionu eur), což z případu činí jeden z dosud největších podvodů s DPH v České republice,“ dodává prohlášení evropského žalobce.
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Obžalovaní jsou stíháni kvůli závažnému daňovému podvodu. Pokud budou shledáni vinnými, hrozí jim až deset let vězení a také propadnutí majetku.
Podle navrhovaných dohod o vině a trestu by tři podezřelí dostali tresty v rozmezí pěti až šesti let vězení a přišli by o majetek. Jednomu by mohl být uložen podmíněný trest. Všichni by navíc čelili desetiletému zákazu podnikatelské činnosti.
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