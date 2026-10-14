Možnost, že by se člověk dožil devadesátých narozenin v plné síle, byla v minulých generacích ojedinělým úkazem. Ještě v polovině minulého století se lidé v Evropě běžně dožívali pouhých 62 let. Dnes už je to zhruba osmdesát let a na konci tohoto století by se měli dožívat devadesátky.

Zatímco však medicína či biotechnologie postupují mílovými kroky a umožňují nám žít déle než kdy jindy, naše společenské instituce, ekonomické modely, urbanismus či kulturní vzorce zůstávají uvízlé v minulém století. Donedávna ustálená představa, že člověk do pětadvaceti let studuje, do šedesáti pěti pracuje víceméně v jednom oboru a pak stráví deset či v lepším případě i o něco více let na zaslouženém odpočinku, se ve světle nové demografické reality pomalu ale jistě rozpadá. Svět v následujících dekádách nevyhnutelně zestárne a společnost to zásadně promění. Co nás všechno čeká? A jak se na tuhle v lidské historii nikdy neviděnou změnu připravit?

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  • Jak se promění dosavadní model života studium – práce – důchod.
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