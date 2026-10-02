Čistě proruské weby už „nefrčí“, dezinformační scéna se přeorientovala. Místo prvoplánové prokremelské propagandy, která u české veřejnosti naráží na nezájem, se dezinformátoři v poslední době zaměřují na běžné starosti lidí spojené s drahými energiemi či inflací. Ty pak systematicky přetvářejí ve vinu Západu, zejména Evropské unie a NATO. Tento trend potvrzuje průzkum litevské společnosti Repsense a české firmy Apify, který mají HN k dispozici.
Co se dočtete dál
- Jaká je taktika dezinformačních skupin.
- Proč se zaměřují na běžné starosti lidí.
- Jak to vidí Čeští elfové.
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