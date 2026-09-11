Bývalý koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn působí po odchodu z Úřadu vlády opět ve vojenské kanceláři prezidenta republiky jako jeho poradce. A opět je terčem útoků vládních politiků. Padají výrazy jako „magor“ nebo „šílenec“ a opakují se tvrzení, že stát žádnou strategickou komunikaci nepotřebuje. „Zlikvidovat nástroj obrany proti ruským informačním operacím je trestuhodné, dělá to radost Kremlu a jde to přímo proti zájmům Česka,“ reaguje armádní důstojník. V rozhovoru pro HN vysvětluje Foltýn své kritizované kroky a varuje před eskalací informační války, kterou Rusko proti Západu vede.
Co říkáte na reakci českého státu na ruskou informační operaci, která byla zaměřená na rozeštvání české a polské veřejnosti v souvislosti s údajným plánem Polska zabrat část Těšínska?
Já jsem vlastně žádnou pořádnou reakci státu nezaznamenal, takže na to nemůžu nic říkat.
Tak jinak. Čím je způsobeno, že za Česko museli strategickou komunikaci obstarat Poláci? A premiér Andrej Babiš jen zkopíroval post polského premiéra Donalda Tuska, který na kreslených postavičkách demonstroval, že Poláci a Češi jsou přátelé.
Ze strany Poláků to byla až učebnicově dokonalá strategická komunikace. Byla na první pohled jasná, vizuálně pochopitelná, vlastně i docela milá a zároveň velmi explicitní a silná. Takže je dobře, že se alespoň replikovala v českém prostředí. Ale rozhodně se to nestalo včas. Je sice pravda, že ruský narativ s Těšínskem byl v Polsku silnější. Týkal se ale Čechů, tak mělo být naprosto jasné, že se dřív nebo později překlopí i do českého prostředí. My jsme ale byli zoufale nepřipraveni.
Proč Česko nedokáže na podobné ruské operace, na rozdíl třeba právě od Polska, reagovat?
Co se dočtete dál
- Proč je Česko proti ruským informačním operacím nyní bezbranné
- Co udělala strategická komunikace pod vedením Foltýna špatně
- Proč části vládních politiků absence strategické komunikace vyhovuje