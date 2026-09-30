Členové dobrovolných hasičských jednotek by měli mít nárok na novou daňovou úlevu. Je to názor Senátu, který jednohlasně poslal k dalšímu projednání do hospodářského výboru návrh Tomáše Třetiny (TOP 09), aby si mohli snižovat daňový základ. Předloha však musí projít také sněmovnou, kde mají opoziční předlohy malou šanci na úspěch. Senátor Třetina však věří, že v tomto případě by jeho návrh uspět mohl.

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Co se dočtete dál

  • Jakou částku by si mohli ze základu dobrovolní hasiči odečíst.
  • Kolik by tím ušetřili.
  • Na kolik to vyjde státní pokladnu.
  • Co na to říkají hasiči.

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